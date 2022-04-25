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​Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей, - СБУ

СБУ перехопила розмову окупантів, які планують обстріляти школярів.

​Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей, - СБУ
Фото: СБУ

Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей. Про це повідомляє Служба безпеки України, яка опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російських військових.

Причому, окупанти називають артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями,  "проявом  мужності".

Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад. Це  аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі - розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.

Розшифровка розмови:

  • У меня тишина.
  • Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?
  • Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.
  • Понятно. Что несли?
  • Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.
  • Понятно. Отработал?
  • Не стал пока.
  • Жалеешь, да, пока?
  • Пропущу пока.
  • Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.
  • Да, принял.

"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, раніше  СБУ опублікувала переписку російського військового, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою, зі знайомим. У ній окупант розповідає, що українські захисники влаштували їм "суцільне пекло" на Херсонщині. 

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