​Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей, - СБУ

Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей. Про це повідомляє Служба безпеки України, яка опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російських військових.

Причому, окупанти називають артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, "проявом мужності".

Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад. Це аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі - розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.

Розшифровка розмови:

У меня тишина.

Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?

Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

Понятно. Что несли?

Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

Понятно. Отработал?

Не стал пока.

Жалеешь, да, пока?

Пропущу пока.

Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

Да, принял.

"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала переписку російського військового, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою, зі знайомим. У ній окупант розповідає, що українські захисники влаштували їм "суцільне пекло" на Херсонщині.