​Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей, - СБУ

Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів і літніх людей. Про це повідомляє Служба безпеки України, яка опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російських військових.
Причому, окупанти називають артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, "проявом мужності".
Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад. Це аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі - розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.
Розшифровка розмови:
- У меня тишина.
- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?
- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.
- Понятно. Что несли?
- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.
- Понятно. Отработал?
- Не стал пока.
- Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.
- Да, принял.
"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою", - наголосили в СБУ.
Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала переписку російського військового, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою, зі знайомим. У ній окупант розповідає, що українські захисники влаштували їм "суцільне пекло" на Херсонщині.