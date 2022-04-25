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Росіяни обстрілами знеструмили Луганщину, але енергетики знайшли іншу схему підключення, – Гайдай

Триває подача напруги на уцілілі підстанції.

Росіяни обстрілами знеструмили Луганщину, але енергетики знайшли іншу схему підключення, – Гайдай
Фото: пресс-служба ЛОГА

Енергетики після обстрілів російських окупантів знайшли іншу схему підключення Луганської області. 

Про це повідомив у Телеграм керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Необхідна для потреб населення міст та сіл Луганщини напруга подаватиметься по іншій схемі через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі триває подача напруги на ці уцілілі підстанції. Невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що заживлює Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", – написав Гайдай.

Перед цим він повідомив, що росіяни знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ, через що без світла лишилася вся область.

«Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан», – пояснив Гайдай.

Нагадаємо, що на Луганщині сім будинків зруйнували росіяни у Великдень, втретє влучили в нафтопереробний завод.

Також 16 жителів Попасної евакуювались на Великдень. Ворог в цей час не припиняв обстрілів.

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