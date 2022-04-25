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Росіяни обстріляли низку залізничних станцій, мінімум 16 поїздів будуть затримані

Є постраждалі, деталі з'ясовуються.

Росіяни обстріляли низку залізничних станцій, мінімум 16 поїздів будуть затримані
Ілюстративне фото
Фото: zdr.gudok.ru

Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці протягом години під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у Центральній і Західній Україні.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Він зазначив що як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані.

"Постраждалі є, деталі виясняємо. Буду інформувати", - написав Камишін у Telegram-каналі.

У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка - Козятин, Жмеринка - Козятин, Козятин - Фастів.

"Поїзди, що прямують вказаними дільницями, затримано, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня Росія завдала трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Постраждали п’ятеро людей. Ущент розтрощено залізничне полотно і контактну мережу.

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