Ворог застосував касетні боєприпаси на Донеччині і вранці обстріляв Миколаїв, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

На Дніпропетровщині знову обстріляли громаду на межі з Херсонщиною. Ударили з "ураганів". Одна людина поранена. Є пошкоджені будинки, повідомили у зведенні ОВА станом на 8 ранку 7 червня.

Вночі ворог обстріляв Середину-Буда в Сумській області. Обстріл почався близько 5 ранку, були постріли з міномета, потім артилерійський вогонь. Щонайменше шість будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, також вражена лінія електропередач. Попередньо – загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Вночі ворог кілька разів обстріляв Київський район Харкова, загорівся будинок, з-під завалів врятували одну людину. Ще одна пожежа виникла в адмінбудівлі, постраждалих немає. Всього за добу по області четверо поранених, були обстріли в Дергачах, Ізюмському районі. Дві людини загинули: у Дергачах та Чорноглазівці.

Росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу – там постраждали дві людини. Тривають бої за Сєвєродонецьк. Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Відбувся масований обстріл міста Золоте – зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків. Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.

В Донецькій області обстріли всієї лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". Ракетні удари по Кураховому та Авдіївці, касетні боєприпаси – по Миколаївці. Також під ворожим вогнем Бахмут, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с. Богоявленка, с. Первомайське, с.Нетайлове. Пошкоджено 26 об’єктів (17 приватних будинків і 5 – багатоповерхівок, промислові та соціальні об'єкти). За добу загинуло троє людей, з них одна дитина. Поранено шестеро, у тому числі дві дитини.

Зранку знову обстріляли Миколаїв. Інформація уточнюється. Вночі ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада, внаслідок яких загинули дві людина, ще одна поранена. Пошкоджені адмінприміщення РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

В Херсоньскій області бойові дії тривають, росіяни продовжують обстрілювати окуповані села з артилерії та намагаються повернути звільнені ЗСУ території. Важка ситуація у населених пунктах Бериславського району. Гуманітрану допомогу туди доставити не має можливості. Окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, на Південнобузькому напрямку з метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.