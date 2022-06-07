Російські війська, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька, – ISW

Російські війська, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики додали, що точна ситуація в місті залишається неясною. Контроль над місцевістю, ймовірно, часто змінюється.

“Характер міських боїв у Сєвєродонецьку, ймовірно, приховує інформацію про контроль місцевості в межах міста, хоча російські сили, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною міста. Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив 5 червня, що українським силам вдалося відбити більшу частину Сєвєродонецька та відтіснити російські війська до околиць міста під час успішних міських контратак”, – йдеться у повідомленні.

Проте український журналіст Юрій Бутусов 5 червня спростував затвердження Гайдая та заявив, що українські сили контролюють лише промисловий сектор “Азот” у Сєвєродонецьку. Гайдай змінив свої твердження 6 червня і повідомив, що ситуація у Сєвєродонецьку значно погіршилася, додавши, що українські сили справді вели бої на проммайданчику «Азот» 6 червня.

Причина суперечливих повідомлень Гайдая та Бутусова незрозуміла, у місті продовжуються запеклі міські бої, зазначили американці.

У районі Ізюма окупанти не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від Лимана, отримали незначні досягнення.

Росіяни також продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північний схід від Бахмута.

“Обмежені та локалізовані українські контратаки 5 червня змусили російські війська зосередитися 6 червня на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова”, – йдеться у звіті.

У ISW додають, що російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо, Гайдай заявив, що перехоплені розмови російських окупантів свідчать про те, що командувач армії РФ отримав два завдання – до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.