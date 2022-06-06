​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Ще сім людей дістали поранення.

Російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

За сьогодні, 6 червня, росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Нью-Йорку, один у Часовому Ярі та один у Пісках. 

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого у Лимані та двох поранених у Лиманській громаді.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано четверо цивільних, які отримали поранення на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, - повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, країна-агресор почала передавати тіла загиблих на Азовсталі українських захисників, повідомляє Associated Press з посиланням на слова екскомандира "Азову" Максима Жоріна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також