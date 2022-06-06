Російські окупанти вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Ще сім людей дістали поранення.

За сьогодні, 6 червня, росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Нью-Йорку, один у Часовому Ярі та один у Пісках.

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого у Лимані та двох поранених у Лиманській громаді.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано четверо цивільних, які отримали поранення на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, - повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, країна-агресор почала передавати тіла загиблих на Азовсталі українських захисників, повідомляє Associated Press з посиланням на слова екскомандира "Азову" Максима Жоріна.