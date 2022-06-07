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Все більше громадян України повертаються з Європи, – речник ДПСУ

З 24 лютого державний кордон в обох напрямках перетнуло 8,7 млн людей.

Все більше громадян України повертаються з Європи, – речник ДПСУ
Фото: Владислав Содель

З них на виїзд було оформлено 5,4 млн осіб. Переважна більшість – 4,8 млн – це українці. В'їхали в Україну за цей час – 2,8 млн громадян. Наразі черг на пунктах пропуску для людей та для перетину транспортних засобів не спостерігається.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

«Щодо кордону з ЄС та Молдовою, де функціонують пункти пропуску, станом на зараз середній добовий потік залишається на рівні 80-85 тисяч осіб в обох напрямках. Черг на виїзд з України ми не фіксуємо. Стан завантаженості на пунктах пропуску на в'їзд в Україну транспортними засобами на території суміжних країн теж значно знизився. Черги фактично відсутні», — заявив він.

Андрій Демченко наголосив, що з 24 лютого державний кордон у двох напрямках перетнуло 8,7 млн осіб.

«З них на виїзд було оформлено 5,4 млн осіб. Переважну більшість, а це 4,8 млн, становили саме громадяни України. Крім того, на в'їзд в Україну за цей час прослідували 2,8 млн громадян України. Найбільший потік залишається на ділянці кордону з Польщею. Ми продовжуємо відмічати перевагу тих, хто заїжджає над виїздом. І це свідчить про наміри наших громадян повернутися в Україну. Оскільки більшість тих, хто перетинає кордон, це громадяни України», – зазначив він.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" підтверджує наявність тренду до повернення українців додому після вимушеної евакуації.

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