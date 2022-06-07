Окупанти обстріляли Харків. Троє поранених, одна людина загинула, – мер

Сьогодні Харків знову потрапив під обстріл. Унаслідок збройної агресії загинув чоловік.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Повідомлення про вибухи відповідають дійсності. Щойно був обстріл одного з житлових районів Харкова, є загиблий. Поки що маємо інформацію про трьох поранених”, – сказав він.

За словами Терехова, обстріли Харкова не припиняються.

“Сьогодні вранці були обстріли. Російський агресор не залишає Харків у спокої, постійно тримає людей у напрузі”, – додав мер.

Нагадаємо, 5 червня російські військові обстріляли ракетними системами залпового вогню Салтівський та Слобідський райони Харкова. Влучили в житловий будинок.