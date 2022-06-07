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Зброя, санкції, політична підтримка, – Зеленський перерахував фактори, від яких залежить повна деокупація України

Ситуація глухого кута щодо захоплених регіонів країни є неприйнятною. 

Зброя, санкції, політична підтримка, – Зеленський перерахував фактори, від яких залежить повна деокупація України
Фото: president.gov.ua

Заведення України в глухий кут із російським вторгненням та деокупацією – неприйнятний варіант. Ми не можемо жити в стані бойових дій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю Financial Times

"Наші громадяни, населення – міцне, воно може адаптуватися до таких умов, тому що знає, проти кого і за що ми боремось. Просування вперед, відтермінування нашої деокупації, наших територій, залежить від потужної зброї, політичної підтримки заходу, від санкційної потужної політики. Від цього це залежить. Не тільки від обʼєднання нашого народу, влади і ЗСУ", – наголосив президент.

Зеленський додав, що на деяких напрямках у нас трошки уповільнена доеокупація і, навпаки, за деякими напрямками є загрози щодо наступу Росії.

Раніше президент наголошував, що Україна хоче зберегти максимум життів при деокупації захоплених росіянами територій, тому буде чекати на відповідну зброю. За його словами, держава збирається звільнити від окупантів всі захоплені ними території, які їй належать відповідно до міжнародного законодавства. 

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