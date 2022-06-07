Дорожна карта індивідуальних санкцій групи Єрмака-Макфола надана на розгляд уповноваженим інституціям, - Шаповал

Дорожня карта індивідуальних санкцій, яка містить практичні інструменти для посилення тиску на російську верхівку, розроблена зусиллями Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола, надана на розгляд уповноваженим інституціям, які відповідальні за прийняття відповідних рішень. Про це повідомила віцепрезидентка КШЕ, член групи Єрмака-Макфола Наталія Шаповал.

Вона нагадала, що до санкційного списку загалом мають увійти понад 12 тисяч фізосіб та 3 тисячі юридичних осіб, які генерують та розпоряджаються значною часткою національного багатства РФ. Серед знакових імен – віцепрем’єр РФ Бєлоусов, очільниця Центробанку РФ Набіулліна, міністр промисловості Мантуров, олігархи Міхельсон, Євтушенков, Потанін, Авен тощо.

«Підкреслю, що будь-які спроби осіб, зазначених у Дорожній карті, обійти санкції або переписати активи на родичів, мають бути жорстко упереджені. Для санкцій має розповсюджуватися принцип екстериторіальності – якщо вони застосовані в одній юрисдикції, то автоматично застосовуються і в іншій юрисдикції, яка входить до санкційної коаліції», - зазначила Шаповал.

Вона нагадала, що санкційний та економічний фронти є не менш важливими для пришвидшення української перемоги. З початку повномасштабної агресії РФ до санкційної коаліції приєдналося 46 країн, які застосували близько 8 тисяч обмежень.

«Накладення індивідуальних санкцій, наслідком чого є заморожування активів у відповідних юрисдикціях – це важливий крок для України з точки зору їх майбутньої конфіскації та передачі для майбутньої післявоєнної відбудови нашої країни. Тому індивідуальні санкції – це не лише про ізоляцію російських елітаріїв, а і про відновлення України по завершенню бойових дій», - резюмувала Шаповал.

Нагадаємо, учора міжнародна робоча група Макфола-Єрмака з питань санкцій щодо Росії представила Дорожню карту індивідуальних обмежувальних заходів. До санкційного списку мають увійти олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей.