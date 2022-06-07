З початку війни на Миколаївщині загинули понад 300 людей, – голова ОВА

За минулу добу – двоє загиблих у Баштанці.

У Миколаївській області за весь час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 300 мирних мешканців.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За весь період війни – понад 300 людей, а минулої доби двоє людей загинули у Баштанці", – сказав він.

Нагадаємо, за словами голови Миколаївської ОВА, наразі у Миколаєві ситуація небезпечніша, ніж була два тижні тому. У місті зараз більше 3 700 цивільних об’єктів пошкоджено або зруйновано, і ця цифра зростає щодня.