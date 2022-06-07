Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку війни на Миколаївщині загинули понад 300 людей, – голова ОВА

За минулу добу – двоє загиблих у Баштанці.

З початку війни на Миколаївщині загинули понад 300 людей, – голова ОВА
Наслідки обстрілів у Миколаєві. Ілюстративне фото
Фото: Олександр Сєнкевич / Телеграм

У Миколаївській області за весь час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинули понад 300 мирних мешканців.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За весь період війни – понад 300 людей, а минулої доби двоє людей загинули у Баштанці", – сказав він.

 Нагадаємо, за словами голови Миколаївської ОВА, наразі у Миколаєві ситуація небезпечніша, ніж була два тижні тому. У місті зараз більше 3 700 цивільних об’єктів пошкоджено або зруйновано, і ця цифра зростає щодня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також