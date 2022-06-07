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Понад 3 тисячі чоловіків з 24 лютого намагалися незаконно виїхати з України

900 громадян України призовного віку використовували підробні документи.

Понад 3 тисячі чоловіків з 24 лютого намагалися незаконно виїхати з України
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Державна прикордонна служба продовжує фіксувати спроби приховано перетнути кордон. Деякі чоловіки намагались перевдягнутися у жіночий одяг, хтось ховався у бебі-боксі. Днями чоловік намагався перетнути кордон під дорожніми сумками.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

«На жаль, ми продовжуємо фіксувати спроби незаконного перетину кордонів. Особливо це стосується чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60 років… Зокрема, на зеленій ділянці за межами пунктів пропуску з 24 лютого ми затримали 3 250 таких осіб», – заявив Демченко.

За його словами, потенційні втікачі використовують підробні документи для перетину вже на пунктах пропуску.

«Таких було виявлено 900 осіб. Викриваються також схеми, за якими відбуваються спроби переміщення такої категорії людей через кордон», – зазначив він.

Днями співробітники Львівського загону разом з іншими службами затримали зловмисника на пункті Шегині. Він намагався незаконно вивезти іншого чоловіка за 20 тисяч гривень. 

«Всі пам’ятають, як чоловік ховався у бебі-боксі, як чоловіки перевдягалися у жіночий одяг. Днями незаконно намагався перетнути кордон хлопець, ховаючись під дорожніми сумками в автобусі, який прямував із Закарпаття», – розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники затримали на кордоні з Польщею прихильника “русского міра”. Чоловік намагався вивезти закордон антикваріат, наркотики, набої та зброю.

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