Понад 3 700 цивільних об’єктів Миколаєва пошкоджені або зруйновані, – Віталій Кім

Наразі у Миколаєві ситуація ще небезпечніша, ніж була два тижні тому.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

“Зараз ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому, бо місто перебуває під постійними обстрілами. Ми радили двом районам міста переміститися на іншу його територію. Але скільки людей до цього дослухалося, у мене інформації немає”, – сказав Кім.

Він додав, що у місті зараз більше 3 700 цивільних об’єктів пошкоджено або зруйновано, і ця цифра зростає щодня. Позавчора було зруйновано один з найбільших терміналів України. Там була пожежа, яку гасили два дні.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Миколаїв. Уночі ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада, унаслідок яких загинули дві людина, ще одна поранена. Пошкоджені адмінприміщення РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа.