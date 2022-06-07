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У службі зайнятості пояснили, що таке “підходяща робота” під час воєнного стану

Таку роботу пропонують тим, хто перебуває на обліку понад місяць або ж не має спеціальності й уперше працевлаштовується.

У службі зайнятості пояснили, що таке “підходяща робота” під час воєнного стану
Фото: ukrinform.ua

Державна служба зайнятості оприлюднила роз'яснення, кому пропонують "підходящу роботу".

Як ідеться в повідомленні пресслужби установи, термін "підходяща робота" визначений чинним трудовим законодавством України.

"З 24 лютого, на час дії воєнного стану в Україні, для безробітних, які перебувають у статусі понад 30 днів, а також для тих, хто не має спеціальності і вперше працевлаштовується, підходящою є робота, яка не потребує кваліфікації та професійної підготовки", - зазначили в ДСЗ.

У службі зайнятості кажуть - рівень зарплати на такі роботі має бути не нижчим від розміру мінімальної.

Усім безробітним пошук офіційного місця працевлаштування проводить центр зайнятості. При цьому він не обмежується межами адміністративно-територіальної одиниці. Щоправда, без згоди людині йому не можуть пропонувати роботу, яка потребує зміни місця проживання.

Нагадаємо, станом на 30 травня в Державній службі зайнятості було зареєстровано 308 тисяч безробітних. У ДСЗ зазначили, що від початку війни вакансій стало втричі менше, щоправда, ринок праці поступово оживає.

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