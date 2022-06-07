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“Відверта брехня”. В МЗС України спростували інформацію російських ЗМІ про те, що Путін хотів припинити війну

Стаття у “Вестях” – черговий вкид російської пропаганди.

 

“Відверта брехня”. В МЗС України спростували інформацію російських ЗМІ про те, що Путін хотів припинити війну
Олег Ніколенко
Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Речник МЗС Олег Ніколенко спростував інформацію російського видання “Известия” про те, що президент РФ Володимир Путін начебто був готовий припинити так звану “спецоперацію” в Україні у березні в обмін на нейтральний статус України.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

Він процитував російське видання “Вести”: “Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение”.

Речник МЗС назвав цю інформацію “відвертою брехнею”.

У березні в Анталії зустрічалися Дмитро Кулеба і Лавров. Єдиним питанням, яке порушував український міністр на цій зустрічі, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з Маріуполя. Але тоді Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати ні це питання, ні будь-яке інше питання припинення російсько-української війни”, – сказав він.

Ніколенко пояснив, що “собеседник “Вестей” – черговий вкид російської пропаганди.

РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів в Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України.

“Для деяких західних діячів, які досі вірять у діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії”, – наголосив Олег Ніколенко.

Він додав, що Путіна не зупинять задобрювання. Його зупинить важке озброєння, яким Україна захищає свої землі і ще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають включати заборону на російський експорт та газове ембарго.

Нагадаємо, правозахисники стверджують, що Росія ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну готувала інформаційний простір у тимчасово окупованому Криму до ескалації та розколювала українське суспільство за допомогою пропаганди.

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