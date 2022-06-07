“Відверта брехня”. В МЗС України спростували інформацію російських ЗМІ про те, що Путін хотів припинити війну

Речник МЗС Олег Ніколенко спростував інформацію російського видання “Известия” про те, що президент РФ Володимир Путін начебто був готовий припинити так звану “спецоперацію” в Україні у березні в обмін на нейтральний статус України.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

Він процитував російське видання “Вести”: “Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение”.

Речник МЗС назвав цю інформацію “відвертою брехнею”.

“У березні в Анталії зустрічалися Дмитро Кулеба і Лавров. Єдиним питанням, яке порушував український міністр на цій зустрічі, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з Маріуполя. Але тоді Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати ні це питання, ні будь-яке інше питання припинення російсько-української війни”, – сказав він.

Ніколенко пояснив, що “собеседник “Вестей” – черговий вкид російської пропаганди.

РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів в Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України.

“Для деяких західних діячів, які досі вірять у діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії”, – наголосив Олег Ніколенко.

Він додав, що Путіна не зупинять задобрювання. Його зупинить важке озброєння, яким Україна захищає свої землі і ще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають включати заборону на російський експорт та газове ембарго.

Нагадаємо, правозахисники стверджують, що Росія ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну готувала інформаційний простір у тимчасово окупованому Криму до ескалації та розколювала українське суспільство за допомогою пропаганди.