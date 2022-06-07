Україну ніхто не принижує, але вбиває. Ми будемо відповідати тим самим інструментом, – Зеленський

Президент прокоментував слова Макрона про "приниження Росії", і зазначив, що не розуміє, чому взагалі йдеться про приниження.

Перемовини третіх країн з Росією щодо припинення вогню в Україні без позиції народу цієї держави та її президента є неможливими.

Про це Володимир Зеленський сказав у інтервʼю Financial Times у відповідь на питаня про ставлення до таких перемовин і заяви президента Еманюеля Макрона про те, що Росію не треба принижувати і варто знайти переговорне рішення війни.

"Деякі лідери хочуть вважати себе лідерами. Але щоби бути лідерами, треба не вважати себе лідером, а поводити себе як лідер. І дуже важливо, і лідерство проявляється в усьому, перш за все, всередині. Ти хочеш зупинити цю війну, ти можеш бути лідером цього процесу, значить ти маєш вплив на результат цього процесу", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що крім слів, треба показувати, що конкретно той чи інший західний лідер може зробити.

"Дай велику допомогу зброєю. Посади за стіл перемовин Путіна поруч з Україною. Можеш сидіти за цим столом, і впливати, щоб не тільки були слова про те, що давайте припинемо вогонь. Вогонь припинемо. На яких умовах? З якої сторони? Хто буде гарантувати, що Росія буде виконувати те, що вона пообіцяла? У мене відповідей сьогодні нуль", – наголосив глава держави.

Президент додав, що поки що не бачить конфігурації, яка здатна зупинити війну.

Стосовно "приниження Росії" Зеленський зазначив, що не зовсім розуміє, про яке приниження йдеться.

"Росії якої, ми говоримо про багато років? Про що? Про те, що більше восьми років вони вбивають наших людей?Емманюель глибоко розуміється в процесі – один з лідерів нормандської четвірки, він прекрасно розуміється в деталях мінського документу, він прекрасно розуміється в деталях всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках норманді-чотири, невиконання цих домовленостей, зрив постійний. Постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню, зриву обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?" – поставив питання президент.

Він наголосив, що не вважає, що і Україну принижують, тому що це слабка позиція.

"Нас ніхто не принижує. Нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємось також нікого принижувати. Ми будемо відповідати тим самим інструментом", – підкреслив президент.

Нагадаємо, Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії".

Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб у день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

Міністр закордонних справ України на це відповів, що "заклики уникнути приниження Росії можуть тільки принизити Францію та кожну іншу країну, яка до цього закликала б. Тому що Росія принижує себе сама".