Родичам військових полку “Азов” дзвонять з Росії і погрожують, – ЗМІ

Родичам українських військових, які вийшли із “Азовсталі”, телефонують із російських номерів та погрожують чи знущаються.

Про це повідомила дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія, пише Українська правда.

“Телефонують з російських номерів, надсилають повідомлення у Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються і погрожують. Це триває вже впродовж десь місяця. З того часу, як ми зустрічалися з Папою Римським, почалась прицільна увага до нас. Після почали телефонувати у Telegram і надсилати повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий, про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Ось такі речі. Також телефонували у Whatsapp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни”, – розповіла Юлія Федосюк.

Крім того, вона повідомила, що чує у свою адресу погрози, мовляв, “добралися до твого чоловіка і доберемося до тебе, скоро наші хлопці будуть у Києві”. Дівчина розповіла, що їй погрожують зґвалтуванням та смертю.

За словами Федосюк, подібні повідомлення та дзвінки отримують й інші родичі захисників Маріуполя. Зокрема, росіяни погрожували дружині командира маріупольського полку “Азов” Дениса Прокопенка – Катерині. Жінки не зверталися до правоохоронців, адже не бачать у цьому сенсу.

Юлія Федосюк повідомила, що 5 червня її чоловік зміг зателефонувати своїй мамі Тетяні. Окупанти дозволили зробити йому один дзвінок. Після цього Тетяні Федосюк почали телефонувати представники “ЗМІ” з “ДНР”. Зокрема, вони хотіли отримати коментарі та спілкувалися українською.

Водночас дружина Арсенія Федосюка зазначила, що його мама “людина підготовлена”, тому одразу завершила розмову. За словами Юлії Федосюк, номер матері її чоловіка не могли знайти в мережі. Жінка припускає, що його так званим “ЗМІ” могли дати російські силовики, які утримують наших військових.

Федосюк додала, що минулого тижня отримувала багато дзвінків із невідомих телефонних номерів. Зокрема, жінку запитували, що вона думає про владу, коли її чоловіка утримують на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, дружини, сестри та матері українських військових, які захищали Маріуполь, зокрема завод "Азовсталь", заснували організацію із захисту прав українських військовополонених.