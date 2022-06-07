Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
ГоловнаПолітика

Тимчасова перемога – це контроль над територіями станом на 24 лютого, повна перемога – повернення всіх територій, – Зеленський

Просуватися вперед і звільняти окуповані частини поки неможливо через брак техніки. 

Тимчасова перемога – це контроль над територіями станом на 24 лютого, повна перемога – повернення всіх територій, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Великою і справедливою перемогою у цій війні для України стане її незалежність – це повернення наших територій, територіальної цілісності і непорушного суверенітету.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Financial Times.

"Але на сьогодні, я вважаю, що повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого – це дуже серйозна тимчасова перемога. Саме тимчасова, бо повинна бути повна деокупація наших територій", – заявив глава держави.

Він додав, що перемога перш за все повинна бути на полі бою.

"Сильна, міцна ситуація на полі бою, коли ми можемо дійсно бачити наші позиції, техніку, потужна нашу силу, яка не поступається кількості російської техніки. Тому що, щоб наступати, для цього потрібно не менше в 10 раз техніки і не менше в 10 раз людей. Тому що бажання у нас більше, але техніки поки що менше. Тому ми не можемо поки що потужно просуватись уперед. Поки цього не буде – нам діяти складно. Будуть великі втрати", – наголосив президент.

Щоб уникнути ситуації глухого кута з деокупацією, повинен бути постійний інтерес Заходу в підтримці суверенітету України. Не може бути будь-яких домовленостей за спиною України. Не може бути розмов, що Україні треба послабити позиції, і що держава буде виснаженою та "зговірливою".

"Україна, держава наша, такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території. Тому зі зброєю – зроузміло, політичне обʼєднання світу навколо нас і потужна санкційна політика, яка допоможе посадити РФ за стіл перемовин без ультимативної позиції з їх сторони", – підсумував президент.

Нагадаємо, поки що політико-дипломатичні перемовини з Росією призупинені. Переговори тривають тільки в гуманітарному аспекті, зокрема щодо обмінів полоненими. 

Радник голови ОП, учасник перемовної делегації Михайло Подоляк говорив, що росіяни щиро вірять у свою пропаганду та "звільнення України", тож коли приходять на перемовини, то не можуть спілкуватися з адекватними людьми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також