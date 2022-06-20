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Світоліна розкритикувала організаторів US Open-2022 за допуск на турнір росіян

світолНаразі вже не перша ракетка України зазначила, що є багато причин не пускати спортсменів із Росії на змагання.

Світоліна розкритикувала організаторів US Open-2022 за допуск на турнір росіян
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Ще недавно беззмінний лідер українського тенісного жіночого рейтингу Еліна Світоліна поділилася своєю думкою щодо рішення організаторів US Open-2022 дозволити виступити на турнірі спортсменам з Росії та Білорусі.

"Це їхнє рішення, і вони захотіли піти цим шляхом. Я не підтримую цього рішення і вважаю, що Асоціація тенісу Сполучених Штатів (USTA) мала вжити більш серйозних заходів.

Наш український спорт відкинули щонайменше на 10 років тому, бо вся наша інфраструктура пошкоджена або повністю знищена.

Я можу навести дуже багато факторів, які говорять на користь того, що росіян та білорусів не потрібно допускати на змагання", - наводить слова Світоліної Reuters.

Зазначимо, що сама Еліна не виступить на Відкритому чемпіонаті США, оскільки вона та її чоловік Гаель Монфіс очікують на поповнення в сім'ї.

Нагадаємо, Світоліна стала амбасадоркою UNITED24.

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