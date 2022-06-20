Росія та Білорусь відсторонені від Євроліги з пляжного футболу

Турнір відбудеться у Португалії та Італії.

Збірні Росії та Білорусі виключені Міжнародною федерацією пляжного футболу (BSWW) із Євроліги-2022, повідомляє beachsoccer.com.

BSWW опублікувала списки учасників турніру, прибравши національні команди цих країн. Кваліфікаційний раунд Євроліги-2022 пройде з 30 червня по 3 липня у Назарі (Португалія) та Альгеро (Італія).

Збірна України виступить у дивізіоні А з командами Португалії, Іспанії, Італії, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Німеччини, Франції, Азербайджану та Естонії.

Додамо, що Євроліга-2022 служитиме кваліфікаційним турніром до ІІІ Європейських ігор, "Краків-2023".