Збірна України виграла 36 медалей на чемпіонаті світу з пароплавання

У медальному заліку українці розташувалися на п'ятому місці.

Збірна України з пароплавання виборола 36 медалей на чемпіонаті світу, що пройшов у португальській Мадейрі, інформує sportarena.com.

В активі українців 13 золотих, 10 срібних та 13 бронзових нагород.

Чотири золоті медалі у Португалії виграв Андрій Трусов. Також він завоював дві бронзові нагороди та встановив два рекорди чемпіонату світу на дистанціях 50 м вільним стилем та 50 м батерфляєм.

Дворазовими чемпіонами змагань стали Антон Коль, Олександр Вірченко та Кирило Гаращенко. По однієї золотої медалі виграли Михайло Сербін, Ганна Стеценко та Ганна Гонтар.

Всього на чемпіонаті світу з пароплавання збірну України представляли 23 спортсмени. У загальному медальному заліку "синьо-жовті" посіли п'яте місце, поступившись Італії, США, Бразилії та Великій Британії.