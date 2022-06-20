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Офіційно оголошено дату та локацію проведення реваншу Усик – Джошуа

20 серпня, Джідда.

Офіційно оголошено дату та локацію проведення реваншу Усик – Джошуа
Фото: twitter

Реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбудеться 20 серпня в Джідді, Саудівська Аравія.

Цю інформацію офіційно підтвердила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

При цьому організаторами був підібраний слоган цього епічного протистояння: Rage On The Red Sea - "Лють на Червоному морі".

У першому бою Усик одноголосним рішенням суддів упевнено переміг за очками.

Додамо, що українець уперше в кар'єрі боротиметься на Близькому Сході. До цього Усик проводив бої в Україні, Німеччині, Польщі, США, Латвії, Росії та Великій Британії.

У свою чергу, Джошуа взяв реванш у Енді Руїса (34-2, 22 KO) на Близькому Сході. Але не в Саудівській Аравії, а в ОАЕ.

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