Людмила Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA у Бірмінгемі

Тандем з Оленою Остапенко сильно виступає цього сезону.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко вийшли у півфінал у парному турнірі WTA 250 у Бірмінгемі.

У чвертьфіналі їм вдалося в завзятому поєдинку зламати опір дуету зі США Лорін Девіс та Кетрін Макнелл - 6:1, 4:6, 12:10.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

За право зіграти у фіналі Кіченок та Остапенко зіграють із третім сіяним тандемом Люція Градецька (Чехія)/Саня Мірза (Індія). Матч відбудеться сьогодні, 17 червня.

Нагадаємо, Кіченок з Остапенко змогли вийти до півфіналу парного турніру Roland Garros-2022.

Раніше повідомлялося, що Ястремська пройшла до чвертьфіналу цього турніру в одиночному розряді, перемігши Остапенко.