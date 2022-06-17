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Ястремська обіграла лідерку посіву та вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA у Бірмінгемі

Українці знадобилося три сети, щоб обіграти Олену Остапенко.

Ястремська обіграла лідерку посіву та вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA у Бірмінгемі
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

У другому колі трав'яного турніру WTA 250 в англійському Бірмінгемі українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA №79) у завзятому 3-сетовому поєдинку зламала опір першої сіяної, латвійки Олени Остапенко (№16 WTA) - 3:6, 7:5, 7:5.

Матч тривав 2 години 16 хвилин.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

За право вийти в півфінал Даяна зустрінеться із китаянкою Чжан Шуай (№54 WTA). Зустріч відбудеться сьогодні, 17 червня. Для Ястремської це буде перший чвертьфінал у рамках трав'яного турніру WTA.

Нагадаємо, у першому колі турніру Ястремська з рахунком 6:4, 6:3 обіграла польку Магду Лінетт.

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