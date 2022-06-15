Віталія Кличка буде нагороджено престижною премією Артура Еша за мужність

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC, нинішній мер Києва Віталій Кличко буде удостоєний премії Артура Еша за мужність.

Нагорода вручається від американського телеканалу ESPN гідному представнику спортивної спільноти, діяльність якої виходить за рамки спорту та впливає на світ.

"Для мене велика честь здобути цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад три місяці мужньо протистоїть російському агресору.

Це нагорода для всіх, хто захищає незалежність та свободу України", - цитує Кличка Boxing Scene.

Зазначимо, що церемонія нагородження Віталія Кличка відбудеться 20 липня у рамках ESPY 2022.