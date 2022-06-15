Петраков розчарований, що команда пропустила гол у поєдинку із Ірландією

Національна команда України не змогла завершити першу половину сезону на мажорному акорді, зігравши в Лодзі в рамках 4-го туру Ліги націй внічию з Ірландією – 1:1.

На гол Майкла Коллінза українці відповіли голом Артема Довика.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков залишився незадоволеним результатом та особливо пропущеним голом, який став для його команди першим, пропущеним у нинішньому розіграші цього турніру.

"Розчарований, що пропустили. Захисник команди суперника пройшов із центру поля, забив. Але я ніколи не робираю такі моменти після гри. Треба переспати та виносити своє бачення зі свіжою головою", - заявив коуч на післяматчевій пресконференції.

"Чому зробив лише три заміни? У нас ще захворіли хлопці. За такої гри було важко виходити на заміну. Це моє рішення як головного тренера.

Циганков відіграв чотири матчі. Я його не поставив, бо для мене найголовніше – зберегти здоров'я хлопців.

У Малиновського не сильне пошкодження, м'які тканини, забитий кульшовий суглоб. З Миколою Матвієнком теж нічого страшного, гадаю, потрібно днів п'ять на відновлення. Вони всі поїдуть у відпустку до своїх родин, відпочиватимуть, тож усі будуть здорові", – додав Петраков.

"Я не можу зараз говорити про продовження чемпіонату. Це мають робити президенти клубів Прем'єр-ліга. У нас дуже грамотні спеціалісти, які мають все зважити. Я думаю, що вони ухвалять гарне рішення", - впевнено зауважив головний тренер збірної.

При цьому він наголосив на деяких складностях з отриманням британських віз, необхідних для гри в Шотландії.

"Ви ж розумієте, зараз у нас немає англійського посольства, тож оформляти візи для Шотландії потрібно у Варшаві. Завтра одна група виїжджає робити візи о 7:30, друга – о 9:30. Це все складно.

Ми не знаємо, коли розпочнеться чемпіонат, а 21 вересня відбудеться гра у Шотландії. Нам потрібно буде автобусом дістатися до Польщі, вилетіти до Глазго, після чого 24-го відбудеться гра в Єревані, потім 27-го – матч у Польщі", – наголосив Петраков.

При цьому український фахівець особливо подякував Польщі за гостинність.

"Хочу подякувати Лодзь, це особливе місто у моєму житті. Дякую Польщі за прийом, за те, що допомагаєте. Може, ще побачимось", - сказав на закінчення керманич "синьо-жовтих".