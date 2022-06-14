Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
ГоловнаСпорт

Вітіньо відмовляється повертатися до "Динамо"

Бразилець хоче залишитися на батьківщині.

Вітіньо відмовляється повертатися до "Динамо"
Вітіньо
Фото: ФК "Динамо"

Легіонер "Динамо" Вітіньо більше не хоче грати за український клуб.

Як повідомляє sport.ua, 23-річний бразилець має намір залишитися в "Атлетіко Паранаенсі", за який грає на правах оренди після вторгнення Росії в Україну. За клуб з Курітіба Вітіньо зіграв 8 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

Вітіньо також цікавий грецькому "Панатінаїкосу".

"Динамо" купило Вітіньо влітку 2021 року за 6 млн євро. Загалом за киян бразилець провів 13 матчів, забив 3 м'ячі. Його контракт із киянами спливає 30 червня 2026 року.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість бразильця у 5 млн євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також