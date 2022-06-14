Вітіньо відмовляється повертатися до "Динамо"

Легіонер "Динамо" Вітіньо більше не хоче грати за український клуб.

Як повідомляє sport.ua, 23-річний бразилець має намір залишитися в "Атлетіко Паранаенсі", за який грає на правах оренди після вторгнення Росії в Україну. За клуб з Курітіба Вітіньо зіграв 8 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

Вітіньо також цікавий грецькому "Панатінаїкосу".

"Динамо" купило Вітіньо влітку 2021 року за 6 млн євро. Загалом за киян бразилець провів 13 матчів, забив 3 м'ячі. Його контракт із киянами спливає 30 червня 2026 року.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість бразильця у 5 млн євро.