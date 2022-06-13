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Українець Баришполець балотується на пост президента ФІДЕ

Вибори намічені на серпень.

Українець Баришполець балотується на пост президента ФІДЕ

Українець Андрій Баришполець став кандидатом на пост президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Крім українця Виборча комісія затвердила в якості кандидатів чинного президента організації Аркадія Дворковича (Росія), Іналбека Шеріпова (Бельгія) та Башара Куатлі (Франція).

Вибори відбудуться 7 серпня 2022 року на Генеральній Асамблеї ФІДЕ у Ченнаї (Індія).

Кожна федерація-член ФІДЕ, представлена в Генеральній асамблеї та в асамблеях континентів, матиме один голос під час голосування за президента. Крім того, заявка кандидата має бути підтримана як мінімум п'ятьма федераціями шахів із чотирьох різних континентів.

Зокрема заявку Баришпільця підтримали федерації шахів Нової Зеландії, Литви, Англії, Південного Судану, Нідерландів, Кюрасао та Норвегії.

У разі перемоги українця посаду віце-президента ФІДЕ обійме датчанин Петер Хейне Нільсен, які подали спільну заявку.

Зазначимо, що спільну з Дворковичем заявку подав 15-й чемпіон світу, індієць Вішванатан Ананд, який у разі успіху росіянина стане віце-президентом.

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