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Ярмоленко озвучив "Бешикташу" свої умови контракту, - ЗМІ

Запити українця можуть бути непідйомними для стамбульського клубу.

Ярмоленко озвучив "Бешикташу" свої умови контракту, - ЗМІ
Андрій Ярмоленко
Фото: УАФ

Представники турецького "Бешикташа" зустрічалися з капітаном збірної України Андрієм Ярмоленком, у якого закінчився контракт із лондонським "Вест Гемом", і який перебуває в статусі вільного агента, повідомляє xsport.ua.

Українець назвав "Бешикташу" свої умови за контрактом.

32-річний Ярмоленко має намір підписати щонайменше дворічний контракт із зарплатою у 2 млн євро та 1 млн євро підписного бонусу.

Також Ярмоленко хоче прописати в контракті бонуси за майбутні командні перемоги.

Минулого сезону Ярмоленко в 32 матчах за "хаммерс" забив 3 м'ячі і зробив 1 асист.

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