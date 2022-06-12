Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
У Брянській області РФ горить військова частина
У Брянській області РФ горить військова частина
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ГоловнаСпорт

Україна обіграла Вірменію та очолила свою групу Ліги націй

Ворота команди Петракова другий матч поспіль залишаються на замку.

Україна обіграла Вірменію та очолила свою групу Ліги націй
Автор переможного гола Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

У рамках третього туру групового етапу Ліги націй збірна України як номінальний господар у польському Лодзі приймала команду Вірменії та здобула велику перемогу – 3:0.

Незважаючи на результат, матч на стадіоні "ЛКС" склався для "синьо-жовтих" не так просто.

Рахунок було відкрито лише після завершення години ігрового часу, це зробив Руслан Малиновський.

Через 16 хвилин Олександр Караваєв подвоїв нашу перевагу, а на 84-й хвилині Віталій Миколенко встановив остаточний рахунок у матчі.

Огляд матчу Україна - Вірменія.

Завдяки перемозі Ірландії над Шотландією (2:0) у паралельному матчі збірна України з 6-ма очками очолила турнірну таблицю групи 1 дивізіону В.

Ірландія, Вірменія та Шотландія відстають на 3 очки, причому шотландці, як і українці, провели в турнірі всього два матчі.

Додамо, що цей матч став прощальним у складі збірної України для її багаторічного "першого номера" Андрія Пятова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також