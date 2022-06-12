Ворота команди Петракова другий матч поспіль залишаються на замку.

У рамках третього туру групового етапу Ліги націй збірна України як номінальний господар у польському Лодзі приймала команду Вірменії та здобула велику перемогу – 3:0.

Незважаючи на результат, матч на стадіоні "ЛКС" склався для "синьо-жовтих" не так просто.

Рахунок було відкрито лише після завершення години ігрового часу, це зробив Руслан Малиновський.

Маліновський! Чудова комбінація, чудовий удар від Руслана pic.twitter.com/efCxzn4OEp — kotyk (@ukrmancat) June 11, 2022

Через 16 хвилин Олександр Караваєв подвоїв нашу перевагу, а на 84-й хвилині Віталій Миколенко встановив остаточний рахунок у матчі.

Огляд матчу Україна - Вірменія.

Завдяки перемозі Ірландії над Шотландією (2:0) у паралельному матчі збірна України з 6-ма очками очолила турнірну таблицю групи 1 дивізіону В.

Ірландія, Вірменія та Шотландія відстають на 3 очки, причому шотландці, як і українці, провели в турнірі всього два матчі.

Додамо, що цей матч став прощальним у складі збірної України для її багаторічного "першого номера" Андрія Пятова.