Промоутер Джошуа відповів на повідомлення промоутера Усіка про дату реваншу

Промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа Едді Гірн висловився про дату та локацію проведення реваншу його клієнта з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Британський менеджер підтвердив, що другий бій має відбутися у серпні на Близькому Сході.

"Очевидно, що запропонованою датою було 23 липня. Ми підійшли до моменту, коли до поєдинку залишилося менше ніж сім тижнів.

У нас заплановані глобальні медіа-тури, також є телевізійні права та потрібно укласти міжнародні спонсорські угоди. Ви побачите цей бій у серпні. Пропоновані дати - 13 та 20 серпня", - цитує Гірна Boxing Scene.

"Ми підписуємо документи протягом 24 годин, тому офіційне оголошення поєдинку буде незабаром. Міжнародний медіа-тур розпочнеться 20 червня або близько того.

Бій пройде на Близькому Сході. Схоже, все вже готове. Я прибережу точне місце проведення анонсу. Це станеться вже дуже скоро. Питання про трансляцію також буде розкрито незабаром", - наголосив промоутер британця.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк також повідомив, що реванш із Джошуа може відбутися 20 серпня на Близькому Сході.