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Завацька вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA у Валенсії

Восьма ракетка України успішно стартувала в основному раунді турніру в Іспанії.

Завацька вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA у Валенсії
Катаріна Завацька
Фото: btu.org.ua

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№225 WTA) переграла іспанку Анджелу Фіту Болуду (№298 WTA) у першому раунді турніру WTA125 у Валенсії (Іспанія) – 6:4, 3:6, 6:3.

Матч тривав 2 години 24 хвилини. Українка оформила один ейс, припустилася 11 подвійних помилок і реалізувала 6/14 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що 22-річна уродженка Луцька перервала переможну серію іспанки, яка перед стартом у Валенсії виграла титул на турнірі ITF W60 у Брешії, де стартувала з кваліфікації.

За право вийти до чвертьфіналу українка посперечається з ще однією іспанкою, лідером посіву Нурією Паррісасом Діас (№51 WTA).

Матч відбудеться завтра.

Нагадаємо, на шляху до основного раунду турніру у Валенсії Завацька успішно подолала кваліфікаційний етап, обігравши росіянку Яну Сизікову – 6:1, 6:4.

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