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Іран спростував інформацію про проведення товариського матчу зі збірною Росії

Росіяни відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

Пресаташе збірної Ірану Мохамад Джамаат спростував інформацію щодо проведення товариського матчу проти національної команди Росії. Раніше російські ЗМІ заявляли, що сторони досягли принципової домовленості щодо проведення спарингу.

"Проведення товариського матчу проти збірної Росії не стоїть на порядку денному федерації. Ця інформація не відповідає дійсності", — повідомив Джамаат у Twitter.

Раніше ФІФА та УЄФА не допустили всі російські збірні та клуби до участі в змаганнях під егідою організацій. Причина – повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Останній матч росіяни провела 14 листопада 2021 року, програвши Хорватії (0:1) у матчі групового раунду відбору на Чемпіонат світу-2022. Ця поразка залишила збірну Росії за бортом мундіалю.

Водночас, Іран потрапив на ЧС-2022 у Катарі. Команда зіграє в групі B з Англією, США та кривдниками збірної України Уельсом.

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