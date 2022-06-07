Стало відомо хто може замінити Де Дзербі у "Шахтарі"

Головний тренер СК "Дніпро-1" Ігор Йовічевіч може очолити донецький "Шахтар", повідомляє isport.ua.

48-річний хорват перебуває в шорт-листі кандидатів на заміну італійському фахівцю Роберто де Дзербі.

Зазначається, що в запрошенні Йовічевіча насамперед зацікавлений його співвітчизник директор з футболу "гірників" Даріо Срна, який сам готовий очолити першу команду у випадку необхідності. Функціонеру імпонує вміння спеціаліста працювати з молодими гравцями, на яких і збирається робити ставку "Шахтар" наступного сезону.

При цьому, "Дніпро-1" не має наміру відпускати свого наставника, бо хоче максимально зберегти кадровий ресурс перед стартом у єврокубках.