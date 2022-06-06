Світоліна вперше за 10 останніх років втратила статус першої ракетки України

По завершенню другого в сезоні турніру "Великого шолома" Roland Garros Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг.
За цим рейтингом отримала нову першу ракетку в національному рейтингу й Україна.
Уперше з 2012 року український тенісний Олімп покинула Еліна Світоліна, яку змінила Ангеліна Калініна.
Нагадаємо, 25-річна уродженка Нової Каховки, яка починала 2022 рік у статусі третьої ракетки України, завершила свою участь у другому колі French Open.
Зі свого боку Еліна, яка готується стати матір'ю, Roland Garros пропускала.
Рейтинг WTA від 6 червня:
- (1). Іга Швентек (Польща) - 8631
- (5). Анетт Контавейт (Естонія) - 4326
- (4). Паула Бадоса (Іспанія) - 4245
- (6). Онс Жабер (Туніс) - 4150
- (3). Марія Саккарі (Греція) - 4016
- (7). Аріна Соболенко (Білорусь) – 3966
- (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 3678
- (11). Джессіка Пегула (США) – 3255
- (9). Даніель Коллінз (США) - 3255
- (10). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 3060
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35 (36). Ангеліна Калініна (Україна) - 1347
37 (33). Еліна Світоліна (Україна) - 1324
79 (58). Марта Костюк (Україна) – 820
80 (82). Даяна Ястремська (Україна) - 814
116 (119). Леся Цуренко (Україна) - 557
130 (132). Дар'я Снігур (Україна) - 480
142 (143). Катерина Байндль (Україна) - 452
230 (221). Катаріна Завацька (Україна) – 301.