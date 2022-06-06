Світоліна вперше за 10 останніх років втратила статус першої ракетки України

І це надовго.

По завершенню другого в сезоні турніру "Великого шолома" Roland Garros Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг.

За цим рейтингом отримала нову першу ракетку в національному рейтингу й Україна.

Уперше з 2012 року український тенісний Олімп покинула Еліна Світоліна, яку змінила Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, 25-річна уродженка Нової Каховки, яка починала 2022 рік у статусі третьої ракетки України, завершила свою участь у другому колі French Open.

Зі свого боку Еліна, яка готується стати матір'ю, Roland Garros пропускала.

Рейтинг WTA від 6 червня:

(1). Іга Швентек (Польща) - 8631 (5). Анетт Контавейт (Естонія) - 4326 (4). Паула Бадоса (Іспанія) - 4245 (6). Онс Жабер (Туніс) - 4150 (3). Марія Саккарі (Греція) - 4016 (7). Аріна Соболенко (Білорусь) – 3966 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 3678 (11). Джессіка Пегула (США) – 3255 (9). Даніель Коллінз (США) - 3255 (10). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 3060

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35 (36). Ангеліна Калініна (Україна) - 1347

37 (33). Еліна Світоліна (Україна) - 1324

79 (58). Марта Костюк (Україна) – 820

80 (82). Даяна Ястремська (Україна) - 814

116 (119). Леся Цуренко (Україна) - 557

130 (132). Дар'я Снігур (Україна) - 480

142 (143). Катерина Байндль (Україна) - 452

230 (221). Катаріна Завацька (Україна) – 301.