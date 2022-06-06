В Австралії пройшов бій між Камбососом та Хейні.

У Мельбурні (Австралія) на арені Marvel Stadium відбувся вечір боксу, у головній події якого зустрілися чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBA Super, IBF та WBO австралієць Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) і американець Девін Хейні (28-0, 15 КО), який володіє титулом WBC в цій вазі.

Фактично до бою Камбосос був абсолютним чемпіоном світу, але формально з юридичної точки зору франчайзинговий титул не давав йому такого права, і для абсолюту йому був потрібний пояс, яким володів американець.

Але замість здобуття одного пояса, що бракує, австралієць втратив усі свої чотири.

За підсумками 12-раундового поєдинку всі судді були одностайні та віддали перемогу Хейні – двічі 116:112 та 118:110.

Кращі моменти бою.

Американець перевершив свого суперника як за кількістю викинутих ударів (588 проти 417), так і за їхню точністю (147 або 25% проти 100 або 24%).

Хейні також перевершив Камбососа за кількістю ударів у кожному раунді – він був активнішим у 9 раундах із 12.