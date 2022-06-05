Російські хакери атакували сервіс OLL.TV під час трансляції футбольного матчу "Уельс - Україна"

Російські хакери зламали стрімінговий сервіс OLL.TV під час трансляції футбольного матчу за останню путівку на Чемпіонат світу між Уельсом та Україною.

Про це повідомила директорка з комунікацій SCM Натая Ємченко.

У перерві матчу в ефір пішла трансляція новин з так званої "Донецької народної республіки".

"Сервіс OLL.TV під час матчу Україна - Уельс зламано. Зламаний росіянами (вони намагалися замість нашої збірної показати українцям "федеральні канали"). Ми приносимо свої вибачення глядачам. Намагаємося підняти платформу", - написала Ємченко у фейсбуці.

Станом на 20:20 сервіс OLL.TV повністю відключився.

Нагадаємо, переможець матчу Уельс-Україна стане 13-м представником Європи у фінальній стадії ЧС-2022 у Катарі. Він зіграє в групі В разом із командами Англії, Ірану та США.