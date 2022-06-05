ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
У Дніпрі на підприємстві вибухнули газові балони, - Філатов
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
ГоловнаСпорт

Російські хакери атакували сервіс OLL.TV під час трансляції футбольного матчу "Уельс - Україна"

Станом на 20:20 сервіс OLL.TV повністю відключився.

Російські хакери зламали стрімінговий сервіс OLL.TV під час трансляції футбольного матчу за останню путівку на Чемпіонат світу між Уельсом та Україною.

Про це повідомила директорка з комунікацій SCM Натая Ємченко.

У перерві матчу в ефір пішла трансляція новин з так званої "Донецької народної республіки".

"Сервіс OLL.TV під час матчу Україна - Уельс зламано. Зламаний росіянами (вони намагалися замість нашої збірної показати українцям "федеральні канали"). Ми приносимо свої вибачення глядачам. Намагаємося підняти платформу", - написала Ємченко у фейсбуці.

Станом на 20:20 сервіс OLL.TV повністю відключився.

Нагадаємо, переможець матчу Уельс-Україна стане 13-м представником Європи у фінальній стадії ЧС-2022 у Катарі. Він зіграє в групі В разом із командами Англії, Ірану та США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також