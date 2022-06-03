Українка Німець виграла "бронзу" на Кубку світу з кульової стрільби у Баку

Це третя медаль збірної України на турнірі в Азербайджані.

Українка Анастасія Німець стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з кульової стрільби у Баку, повідомляє sportarena.com.

Німець посіла третє місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Інша представниця України – Олена Костевич – стала четвертою.

Переможницею етапу у Баку стала представниця Болгарії Антоанета Костадінова. "Срібло" виграла Вероніка Майор із Угорщини.

Це третя медаль збірної України у Баку. Раніше Сергій Куліш виграв "золото" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із трьох положень, а Олена Костевич та Олег Омельчук завоювали "срібло" у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів у змаганнях змішаних пар.