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ГоловнаСпорт

Магучіх є претенденткою на звання найкращої легкоатлетки Європи в травні

Ярослава з рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги.

Магучіх є претенденткою на звання найкращої легкоатлетки Європи в травні
Ярослава Магучіх
Фото: UkrainianAthletics

Бронзовий призер токійської Олімпіади-2020 зі стрибків у висоту Ярослава Магучих претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи в травні.

Минулого місяця українська спортсменка здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в американському Юджині з найкращим результатом сезону у світі, підкоривши висоту 2 метри.

Окрім Магучіх, у шорт-лист претенденток увійшли Фемке Бол із Нідерландів, Ейліш Макколган з Великобританії та Малайка Міхамбо з Німеччина.

Підтримати Магучіх у голосуванні можна в соціальних мережах European Athletics.

Раніше Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою Європи в березні після перемоги на белградському чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні.

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