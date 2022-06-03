Магучіх є претенденткою на звання найкращої легкоатлетки Європи в травні

Бронзовий призер токійської Олімпіади-2020 зі стрибків у висоту Ярослава Магучих претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи в травні.

Минулого місяця українська спортсменка здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в американському Юджині з найкращим результатом сезону у світі, підкоривши висоту 2 метри.

Окрім Магучіх, у шорт-лист претенденток увійшли Фемке Бол із Нідерландів, Ейліш Макколган з Великобританії та Малайка Міхамбо з Німеччина.

Підтримати Магучіх у голосуванні можна в соціальних мережах European Athletics.

This shortlist! ✨



Who is your women's Athlete of the Month for May 2022?



🗳 Poll to follow! pic.twitter.com/ZPtcP3a44S — European Athletics (@EuroAthletics) June 2, 2022

Раніше Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою Європи в березні після перемоги на белградському чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні.