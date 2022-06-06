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Магучіх виграла етап Діамантової ліги

Ірина Геращенко стала срібною призеркою.

Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Ярослава Магучих
Фото: НОК

Етап Діамантової ліги а Марокко став золотим для стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.

Українка злетіла вгору на 196 см.

Другою в секторі для стрибків у висоту була ще одна українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 193 см і випередила бронзову призерку Нікола Макдермотт з Австралії за додатковими показниками.

Співвітчизниця Магучіх і Геращенко Юлія Левченко посіла сьоме місце – 185 см.

Зазначимо, що цього сезону це вже друга перемога Магучіх. Раніше вона виграла етап Діамантової ліги у Юджині (США).

Нагадаємо, Ярослава опинилася серед претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи в травні.

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