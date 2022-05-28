Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко

Ввечері 27 травня народного депутата України Петра Порошенка не випустили за кордон, коли він прямував у Вільнюс на Парламентську асамбелею країн НАТО.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Вона повідомила, що відповідне розпорядження про відрядження підписано головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

“Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про “підроблене чи скасоване розпорядження”, хоч всіх інших депутатів, чи то слуги , що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем”, - розповіла Геращенко.

Народна депутатка додала, що керівництво фракції ЄС весь вечір намагалося зв’язатися з головою ВР, однак він не вийшов на контакт.

На думку Геращенко, чорні списки відтепер є не лише в так званому Єдиному марафоні, але і на кордоні.

“Сегрегація депутатів вже давно відбувається за партійною приналежністю, але подібне зухвальство ми бачимо вперше, і це повертає країну в часи Януковича”, - підкреслила Ірина Геращенко.

Вона повідомила, що “Європейська Солідарність” розцінює цю провокацію як замовлення влади, що продовжує війну з Порошенком.

“Це не просто підрив задекларованої єдності, а повна іі руйнація. Це дріб’язкова і негідна політика. Ця провокація направлена на розкол суспільства , руйнацію міжнародного іміджу України”, - наголосила Геращенко.

Раніше повідомлялось, що 29-30 травня 2022 року лідер партії ”Європейська Солідарність”, пʼятий президент Петро Порошенко у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що, крім участі в роботі Асамблеї, лідер «Європейської Солідарності» проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту.

Нагадаємо, Партія "Європейська солідарність" назвала заяви нардепа Віктора Медведчука про пʼятого президента Петра Порошенка очевидною інформаційною диверсією в інтересах Росії.