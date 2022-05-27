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Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті ЄНП

Також експрезидент проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту.

Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті ЄНП
Фото: eurosolidarity.org

29-30 травня 2022 року лідер партії «Європейська Солідарність», пʼятий президент Петро Порошенко у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що, окрім участі в роботі Асамблеї, лідер «Європейської Солідарності» проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Також повідомляють, що 31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин у рамках Європейського Союзу.

Ключовою темою заходів ЄНП буде війна Росії проти України, а також шляхи підтримки України. Лідер партії «Європейська Солідарність» запрошений виступити з промовою перед учасниками форуму. Планується низка двосторонніх зустрічей.

У роботі Конгресу та Саміту ЄНП візьмуть участь президенти Європейської комісії та Європейського парламенту, керівництво країн ЄС з числа ЄНП.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Петро Порошенко отримав запрошення президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня в Роттердамі (Нідерланди).

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координацію позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про збільшення підтримки України у відсічі російській агресії, посилення санкційного режиму проти Росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської ради.

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