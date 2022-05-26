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Столтенберг: війна може тривати довго, і НАТО має бути готовими до цього

Генсек НАТО закликав союзників поповнювати свої запаси, щоб мати змогу підтримувати Україну протягом тривалого періоду. 

Столтенберг: війна може тривати довго, і НАТО має бути готовими до цього
Винищувач F-16 Королівських ВПС Данії під час церемонії посилення місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії на авіабазі Сау
Фото: EPA/UPG

Війна в Україні може тривати довго, і світ має бути до цього готовим. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтервʼю грецькій газеті Capital. Столтенберг закликав союзників бути готовими надавати підтримку протягом тривалого часу та поповнювати запаси.

"Війни непередбачувані. Ніхто не може точно сказати, коли і чим закінчиться ця війна. Але те, що ми побачили, це, звісно ж, мужність та професіоналізм українських військових. Ми бачили хоробрість українського політичного керівництва з президентом Зеленським. І тоді ми побачили, звісно, мужність українського народу. Це, у поєднанні з безпрецедентною військовою підтримкою союзників і партнерів по НАТО, дозволило їм протистояти російському вторгненню", – зазначив генсек Альянсу. 

Столтенберг підкреслив, що блок НАТО має бути готовим допомагати Україні протягом довгого часу, оскільки ця війна все більше й більше стає на виснаження. 

Столтенберг і раніше висловлював думку, що війна Росії протягом України може затягнутися ще на роки. Він сказав, що Альянс готовий підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років, включно з наданням Києву допомоги в переході від радянського озброєння до сучасного західного. 

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