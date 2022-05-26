В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль зазначила, що в України є потужний важіль впливу на Угорщину - це нафтопровід "Дружба".

Про це вона заявила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Що стосується Угорщини, то Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми і Європейський Союз надали їй таку можливість... Їхній апетит щодо фондів Європейського Союзу зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", - обурилася Зеркаль.

Вона зазначила, що Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів.

"Але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені по інших програмах. І це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід «Дружба»", - додала радниця міністра.

Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього», - наголосила Зеркаль.

Нагадаємо, ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії за її військове вторгнення в Україну затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава – з 2025 року. США також заявили, що запропонують європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення про заплановане нафтове ембарго проти Росії без участі Угорщини.