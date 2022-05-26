​Google відключає низку російських провайдерів від серверів

Йдеться про відключення від серверів Google Global Cache, які використовуються для збільшення швидкості доступу до сервісів Google, зокрема - YouTube.

Інтернет-провайдери в Росії отримують від Google сповіщення про розірвання договорів на обслуговування частини серверів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними агентства РБК, йдеться про відключення від серверів Google Global Cache, які використовуються для зниження навантаження на магістральні мережі та збільшення швидкості доступу до сервісів Google, зокрема - YouTube.

Відповідні повідомлення вже отримали кілька компаній, зокрема, оренбурзький провайдер "Радіозв'язок", який працює під брендом "Фокус лайф". Лист про зупинення роботи серверів направила компанія ірландська "дочка" Google - Raiden Unlimited Company, пояснивши рішення "змінами правової практики". Аналогічне повідомлення отримав провайдер "МФТІ Телеком".

Тим часом у МТС та "Ростелекомі" заявили, що "не спостерігають відключень". Представники компанії "ВимпелКом", до якої входить бренд "Білайн", а також "Т2 РТК Холдингу" (Tele2) та "Ер-Телеком Холдингу" відмовилися від коментарів.

Раніше також стало відомо, що компанія Google Росія - дочірня структура Google - почала процедуру банкрутства через арешт банківського рахунку компанії. Американське видання The Wall Street Journal також повідомляло, що більшість співробітників російського підрозділу Google переїхали до Дубаю, щоб продовжити роботу.

Нагадаємо, у квітні Google відключила російські платіжні картки. Також компанія скасувала підписку з платежами з мобільного.