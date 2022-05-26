Ліз Трасс виступить сьогодні перед збройними силами Боснії та Герцеговини із застереженнями від умиротворення Путіна

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс виступить сьогодні перед збройними силами Боснії та Герцеговини із застереженнями від умиротворення президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише telegraph.co.uk.

Британська міністерка вимагатиме більше зброї для Києва та більше санкцій проти Москви.

“Російську агресію не можна втихомирити. Її треба зустріти силою, ми не повинні допустити розвитку затяжного та все більш болісного конфлікту в Україні”, – йтиметься в її промові.

Трасс наголосить, що Захід має “засвоїти уроки історії” після того, як російському президенту пішли на поступки “перед його вторгненням до Грузії, Криму та Донбасу”.

Нагадаємо, раніше Трасс заявила, що країни НАТО домовились підтримувати Україну далі, щоб допомогти їй "витіснити Росію".