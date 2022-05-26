Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
ГоловнаСвіт

В розмові з головою уряду Італії Путін вимагав зняття санкцій з Росії в обмін на експорт зерна

Також Путін готовий експортувати добрива.

В розмові з головою уряду Італії Путін вимагав зняття санкцій з Росії в обмін на експорт зерна
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час прес-конференції у Римі, 18 березня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив з російським президентом Володимиром Путіним шляхи вирішення продовольчої кризи.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужби урядів Італії та Росії.

"Обговорення було зосереджено на розвитку ситуації в Україні та зусиллях з пошуку загального вирішення триваючої продовольчої кризи та її серйозних наслідків для найбідніших країн світу", - йдеться в заяві пресслужби уряду Італії.

Водночас пресслужба Кремля наголошує, що Путін вважає необґрунтованими звинувачення на адресу Росії в проблемах із постачанням сільськогосподарської продукції на світові ринки.

На думку президента Росії, збої в роботі виробничих та логістичних ланцюжків почалися в період пандемії та посилилися після введення санкцій проти РФ. 

Водночас у заяві не вказується, що санкції було введено через воєнне вторгнення Росії в Україну.

Путін стверджує, що РФ готова експортувати зерно та добрива за умови зняття “політично мотивованих обмежень з боку Заходу”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також