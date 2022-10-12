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На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався витік

Наразі працює одна з двох гілок.

На польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався витік
Фото: 24tv

На польській ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта потрапляє до Німеччини, виявили витік.

Про це повідомляє оператор нафтопроводу PERN.

Зазначається, що системи автоматизації ввечері 11 жовтня виявили витік нафти на одній із двох ниток західної ділянки трубопроводу, приблизно за 70 км від Плоцька.

"Це гілка, через яку нафта надходить до Німеччини. Наразі причини події невідомі, пошкоджену ділянку трубопроводу відключено, друга нитка працює без змін", - повідомила компанія.

Інші елементи інфраструктури Pern, зокрема ділянка, якою до Німеччини транспортують нафту, доставлену танкерами, працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

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