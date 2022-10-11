У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)
У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії
Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії
​В Одесі прогриміли вибухи
​В Одесі прогриміли вибухи
У Вінницькій області пролунав вибух, пошкоджено ТЕС
У Вінницькій області пролунав вибух, пошкоджено ТЕС
ГоловнаСвіт

Голова МЗС Естоніії закликав не боятись російських “червоних ліній”

Необхідно посилити підтримку України.

Голова МЗС Естоніії закликав не боятись російських “червоних ліній”
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Міністр закордонних справ Естонії каже, що союзники України не повинні лякатися попереджень Росії про перехід “червоної лінії”.

Про це повідомляє CNN.

«Вся політика, у певному сенсі, умиротворення — те, що ми, можливо, в деяких випадках використовували, щоб уникнути ескалації — привела нас куди? До цього геноцидного типу війни, і тепер я думаю, що нам не варто боятися "Що ще може статися? Геноцид відбувається. І заради людства, заради нашої власної безпеки Європи ми повинні діяти", - сказав Рейнсалу.

На його думку, союзники повинні посилити підтримку України, зокрема ППО для захисту цивільних територій, цивільної інфраструктури, особливо до настання зими.

“Єдина людина, яка може негайно припинити війну, це Путін”, - підсумував Рейнсалу.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також