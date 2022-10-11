Голова МЗС Естоніії закликав не боятись російських “червоних ліній”

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Міністр закордонних справ Естонії каже, що союзники України не повинні лякатися попереджень Росії про перехід “червоної лінії”.

Про це повідомляє CNN.

«Вся політика, у певному сенсі, умиротворення — те, що ми, можливо, в деяких випадках використовували, щоб уникнути ескалації — привела нас куди? До цього геноцидного типу війни, і тепер я думаю, що нам не варто боятися "Що ще може статися? Геноцид відбувається. І заради людства, заради нашої власної безпеки Європи ми повинні діяти", - сказав Рейнсалу.

На його думку, союзники повинні посилити підтримку України, зокрема ППО для захисту цивільних територій, цивільної інфраструктури, особливо до настання зими.

“Єдина людина, яка може негайно припинити війну, це Путін”, - підсумував Рейнсалу.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО.