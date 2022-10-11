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Україна не зупиняється, і ми теж не будемо, - посол США Брінк

У чому саме полягає співпраця, Брінк не повідомила.

Україна не зупиняється, і ми теж не будемо, - посол США Брінк
Фото: Пресслужба посольства США в Україні

США допомагають Україні усувати пошкодження після російських ракетних ударів.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Україна не зупиняється, і ми теж не будемо”, - зазначила Брінк.

Вона додала, що пишається співпрацею зміністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, команда якого працює над усуненням пошкоджень після “варварських ударів Росії по будинках, школах та ігрових майданчиках”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. Глава держави зазначив, що Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в нашій країні.

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